Der EC Bad Nauheim hat das Finale der DEL2-Playoffs verpasst. Die Löwen Frankfurt empfangen somit die Ravensburg Towerstars.

Die Ravensburg Towerstars haben am Freitag den Deckel drauf gemacht und das vierte Duell in der fünften Begegnung für sich entschieden. Der EC Bad Nauheim unterlag vor 3.148 Zuschauern mit 3:5. Somit steht in der Gesamtrechnung ein 4:1 für Ravensburg, sie haben sich im Halbfinale DEL2-Playoffs durchgesetzt.

Die Roten Teufel haben dadurch das hessische Endspiel gegen die Löwen Frankfurt verpasst. Die favorisierten Frankfurter sind mit einem Sweep ins Finale eingezogen, sie hatten den Heilbronner Falken keine Chancen gelassen.