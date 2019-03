Eishockey-Zweitligist Kassel Huskies will ins Play-off-Viertelfinale – muss dafür aber den Umweg über die Pre-Play-offs gehen. Eine Premiere, die die Schlittenhunde nach einer schwierigen Hauptrunde aber gerne angehen.

Neuland für die Kassel Huskies: Erstmals in der Geschichte der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL2) treten die Nordhessen in den Pre-Play-offs an. Gegner sind die Eispiraten Crimmitschau, die erst am letzten Hauptrunden-Wochenende der Abstiegsrunde entgangen sind und sich einen Tabellenplatz unter den besten zehn Teams gesichert haben.

Spiel eins der Best-of-three-Serie, in der zwei Siege zum Einzug ins Viertelfinale nötig sind, steigt am Freitag (19.30 Uhr) in der Kasseler Eissporthalle. Die zweite Partie wird am Sonntag (17 Uhr) im Crimmitschauer Sahnpark ausgetragen, eine eventuelle und dann entscheidende dritte am Dienstag (19.30 Uhr) wiederum in Kassel. Die Huskies könnten also auf die volle Unterstützung ihrer Anhänger bauen.

"Heimvorteil nutzen"

"Wir lieben es, zu Hause vor den eigenen Fans zu spielen und wollen den Heimvorteil nutzen, um am Freitag den ersten, wichtigen Schritt in Richtung Viertelfinale zu machen", sagt Trainer Tim Kehler. Mit Blick auf den Kader bieten sich dem Coach nahezu optimale Möglichkeiten: Bis auf den langzeitverletzten Stürmer Corey Trivino (Schultereckgelenksprengung) stehen alle Spieler aus dem Rudel der Schlittenhunde zur Verfügung.

Normalerweise sind die Huskies Stammgast in den DEL2-Play-offs. Der Zweitliga-Meister von 2008 und 2016 qualifizierte sich in den vergangenen vier Jahren durchgängig als eines der besten sechs Teams direkt fürs Viertelfinale. In dieser Saison aber erlebt Kassel im Vergleich dazu eine einzige Rutschpartie. Auf einen ordentlichen Saisonstart mit drei Siegen aus den ersten vier Spielen folgten sportlich turbulente Monate im Herbst sowie im Winter.

Mit Kehler läuft es besser

Den ersten Paukenschlag hatte es bereits Mitte Oktober gegeben, als der damalige Trainer Rico Rossi nach nur zwölf Spieltagen auf die Position des Sportlichen Leiters rückte und durch Bobby Carpenter ersetzt wurde. Doch auch mit dem NHL-Star, dessen Engagement sich später als Übergangsphase darstellte, wollte sich partout kein Erfolg einstellen. Erst als Carpenter im November Tim Kehler als zweiten Head-Coach an die Seite gestellt bekam, lief es beim Deutschen Vizemeister von 1997 besser.

Die Folgen: Noch vor Weihnachten trennten sich die Wege von Kassel sowie Carpenter, und Kehler gab dem ECK nach und nach Dinge wie spielerische Sicherheit, körperbetontes Spiel und Torgefahr zurück. Mit Hilfe des 47 Jahre alten Kanadiers, der zwischen 2013 und 2015 Kassels Erzrivalen Löwen Frankfurt trainierte, wendeten die Huskies den rechnerisch lange möglichen Gang in die Play-downs ab.

Vorsicht vor torhungrigen Eispiraten

In den Pre-Play-off-Duellen mit Crimmitschau sollte das Kehler-Team nun unbedingt die Offensive der Eispiraten im Griff haben. 186 Tore hat der ETC in 52 Hauptrunden-Spielen erzielt, ganze 40 mehr als die Nordhessen. Stellen sie sich darauf ein, winkt ihnen im Viertelfinale ein Duell mit den Bietigheim Steelers. Auf dem Weg zum Titelgewinn 2016 war der Hauptrunden-Zweite der Finalgegner der Huskies. Daran wird in Kassel in dieser sportlich turbulenten Saison aber vermutlich kaum jemand einen Gedanken verschwenden.

