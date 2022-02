Die hessischen Teams konnten ihre Spiele in der DEL2 am Montagabend gewinnen. Die Kassel Huskies mussten dafür allerdings ordentlich nachsitzen.

Audiobeitrag Audio DEL2: Siege für hessische Teams Audio Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Die Löwen Frankfurt haben ihr Spiel in der DEL2 am Montagabend souverän gewonnen. Beim Tabellenletzten Selber Wölfe gewannen die Hessen mit 5:2. Brett Breitkreuz und Carson McMillan trafen für die Löwen, die mit dem Sieg wieder an die Tabellenspitze sprangen, doppelt.

Zeitgleich konnte auch der EC Bad Nauheim sein Heimspiel gegen die Tölzer Löwen gewinnen. Gegen die Bayern behielten die Roten Teufel am Ende mit 6:2 die Oberhand und liegen weiterhin auf dem vierten Tabellenplatz.

Langes Pentaltyschießen der Huskies

Die Kassel Huskies mussten derweil nachsitzen, waren aber ebenfalls siegreich. Die Huskies gewannen bei den Lausitzer Füchsen mit 4:3 im Penaltyschießen und bleiben Sechster. Die Huskies schafften dabei das Kunststück, neun Penaltys zu vergeben und trotzdem zu gewinnen, da die Lausitzer Füchse deren zehn vergaben.