Siege für hessische Teams in der DEL2

Die Löwen Frankfurt und der EC Bad Nauheim haben ihre Spiele in der DEL2 am Freitag gewinnen können. Die Partie der Kassel Huskies musste coronabedingt verlegt werden.

Die Löwen Frankfurt haben in der DEL2 am Freitagabend einen Kantersieg gefeiert. Im Heimspiel gegen die Tölzer Löwen hieß es am Ende 7:2 für die Hessen. Matchwinner war Pierre Preto mit drei Toren. Die Löwen sind weiterhin Tabellendritter.

Auch der EC Bad Nauheim war erfolgreich. Im Kräftemessen mit dem ESV Kaufbeuren hatten die Roten Teufel am Ende mit 4:2 die Nase vorn. Die Hessen liegen weiterhin auf Tabellenplatz vier. Das Spiel der Kassel Huskies bei den Lausitzer Füchsen musste wegen mehrerer positiver Coronatests bei den Huskies verlegt werden.