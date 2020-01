Die Kassel Huskies eilen in der zweiten Eishockey-Liga von Sieg zu Sieg. Die beiden anderen hessischen Teams tauschen derweil die Tabellenplätze.

Die Kassel Huskies haben die Tabellenführung in der DEL2 verteidigt. Das Team siegte am Freitagabend mit 4:2 in Ravensburg. Eine 4:0-Führung zur Mitte des zweiten Drittels reichte, um den Sieg nach Hause zu bringen.

Frankfurt rückt vor

Auch die Löwen Frankfurt waren siegreich: In eigener Halle gewannen sie mit 3:1 gegen Bayreuth. Damit klettern die Frankfurter auf den vierten Tabellenplatz der zweiten Eishockey-Liga.

Auf Platz fünf rutscht dafür der EC Bad Nauheim, der Kassel-Verfolger Heilbronn knapp mit 1:2 unterlag. Das Anschlusstor fiel erst 46 Sekunden vor dem Ende und damit zu spät für eine echte Aufholjagd.