Erfolgreicher Montagabend für die hessischen Eishockey-Teams in der DEL2: Die Kassel Huskies und Löwen Frankfurt haben ihre Heimspiele gewonnen.

Am letzten Spieltag der Hauptrunde in der DEL2 haben sich die Kassel Huskies vor gut 2.000 Zuschauern daheim gegen die Dresdner Eislöwen mit 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) durchgesetzt. Hans Detsch, Lukas Laub und Joel Keussen waren für die Schlittenhunde erfolgreich. Die Mannschaft sprang damit auf Rang vier und schaffte sechs Siege in Serie. Damit hat das Team gegen den Fünften Bad Nauheim in den Play-offs Heimrecht.

Die Löwen Frankfurt machten es vor 3.075 Zuschauern noch deutlicher: Gegen die Eispiraten Crimmitschau gewannen sie mit 7:0 (1:0, 4:0, 2:0). Maximilian Faber (2), Rylan Schwartz, Dylan Wruck, Carson McMillan, Kevin Maginot, Adam Mitchell trafen. Damit ist das Team Tabellenerster.