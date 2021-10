Der Fehlstart der Kassel Huskies ist perfekt: Am Freitag verloren die Nordhessen das Derby gegen die Löwen Frankfurt deutlich.

Die Kassel Huskies warten in der DEL2 weiter auf ihren ersten Saisonsieg. Am Freitagabend verloren die Huskies das Hessenderby gegen die Löwen Frankfurt mit 1:6. Und das, obwohl die Nordhessen im ersten Drittel sogar noch in Führung gegangen waren. Die Löwen hingegen dürfen sich nach drei Siegen aus drei Spielen über Tabellenplatz eins freuen.

Der EC Bad Nauheim hat derweil sein Auswärtsspiel bei den Bayreuth Tigers mit 2:1 gewonnen. Die Hessen stehen mit zwei Siegen aus drei Spielen ebenfalls gut da und sind aktuell Tabellendritter.