Keine guten Neuigkeiten für den EC Bad Nauheim in der DEL2. Taylor Vause wird den Hessen mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Der EC Bad Nauheim muss in den kommenden Partien auf Taylor Vause verzichten. Dies meldeten die Hessen am Mittwochabend. Der Kanadie hatte sich am vergangenen Freitag in der Partie gegen die Tölzer Löwen verletzt. Bad Nauheim rechnet beim Top-Scorer der DEL 2 im "schlimmsten Fall mit einem Ausfall von vier Wochen".