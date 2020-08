Rebekka Haase hat den Titel in Braunschweig knapp verpasst

Deutsche Leichtathletikmeisterschaften in Braunschweig

Rebekka Haase und Julian Reus sind beim 100-Meter-Lauf bei den Deutschen Leichtathletikmeisterschaften in Braunschweig jeweils auf dem Treppchen gelandet. Den ganz großen Wurf verpassten aber beide.

Rebekka Haase vom Sprintteam Wetzlar hat bei den Deutschen Leichtathletikmeisterschaften in Braunschweig den ersten Platz über 100 m der Frauen knapp verpasst. Bei den Geistermeisterschaften musste sich Haase der Hallenmeisterin Lisa Marie Kwayie geschlagen geben, die sich ihren ersten Freiluft-Titel über 100 Meter erkämpfte.

Die 23 Jahre alte Sprinterin aus Berlin gewann das Finale im praktisch leeren Eintracht-Stadion am Samstagabend in 11,30 Sekunden. Die DLV-Saisonbeste Haase kam in 11,34 Sekunden ins Ziel. Dritte wurde Lisa Nippgen (Mannheim).

Reus wird Dritter

Bei den Männern ging der Hanauer Julian Reus als Dritter ins Ziel. Der deutsche Rekordhalter Reus (10,26) musste sich Joshua Hartmann (10,23/Köln) und Shootingstar Deniz Almas (10,09/Wolfsburg) geschlagen geben. Michael Pohl (10,35) vom Sprintteam Wetzlar wurde Fünfter.