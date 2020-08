Maryse Luzolo bei der DM in Braunschweig

Maryse Luzolo bei der DM in Braunschweig Bild © Imago Images

Weitspringerin Maryse Luzolo muss sich in Braunschweig nur der Sportlerin des Jahres 2019 geschlagen geben. Für Sprinterin Rebekka Haase endet die DM mit einer Enttäuschung.

Weitspringerin Maryse Luzolo hat sich bei den Deutschen Leichtathletikmeisterschaften in Braunschweig den zweiten Platz gesichert. Die Frankfurterin sprang auf 6,40 Meter - besser war nur die Weltmeisterin und Deutsche Sportlerin des Jahres 2019: Malaika Mihambo kam auf 6,71 Meter.

Bereits im Februar bei den Deutschen Hallenmeisterschaften hatte sich Luzolo, die im Sommer 2017 nach einem schweren Unfall mit einem Trainingsgerät kurz vor dem Karriereende gestanden hatte, die Silbermedaille sichern können. Auch damals war nur Mihambo besser als die Sportlerin vom Königsteiner SV.

Haase verpasst weitere Medaille

Rebekka Haase vom Sprintteam Wetzlar konnte am zweiten Wettkampftag in Braunschweig keine Medaille erringen: Über die 200 Meter wurde die 27-Jährige nur Vierte mit einer Zeit von 23,28 Sekunden. Am Samstag hatte sie es über 100 Meter als Zweite auf das Treppchen geschafft.