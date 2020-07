Deutsche Meisterschaften in Kassel erst 2023

Leichtathletik Deutsche Meisterschaften in Kassel erst 2023

Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Änderungen im Sport-Kalender haben auch Einfluss auf die kommenden Deutschen Meisterschaften der Leichtathleten.

Die Titelkämpfe 2021 finden nicht wie zunächst geplant in Kassel, sondern in Braunschweig statt. Das gab der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Freitag bekannt. Kassel richtet dafür die DM 2023 aus.