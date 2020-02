Stephan Leyhe und Co. haben das Teamspringen im finnischen Lahti gewonnen. In der Nationenwertung machen die DSV-Adler weiter Druck auf Österreich.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Deutsche Skispringer holen zweiten Weltcup-Sieg [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Die deutschen Skispringer um den Nordhessen Stephan Leyhe haben ihren zweiten Sieg in Folge in einem Teamwettbewerb gefeiert. Die DSV-Adler setzten sich im finnischen Lahti in einem ganz engen Wettbewerb mit 984,1 Punkten und umgerechnet 1,3 Metern Vorsprung vor Slowenien (981,8) durch. Dritter wurde dicht dahinter Österreich (979,3).

Youngster Schmid patzt

Karl Geiger (Oberstdorf), der im ersten Durchgang starke 128,0 m vorgelegt hatte, fing den Slowenen Anze Lanisek mit 121,0 m im letzten Sprung noch ab. Die deutsche Mannschaft hatte zittern müssen, nachdem Youngster Constantin Schmid (Oberaudorf) nach 127,5 m im ersten mit 112,0 m im zweiten Durchgang gepatzt hatte.

Leyhe (Willingen/Upland) überzeugte mit 127,0 m und 125,0 m, Debütant Pius Paschke (Kiefersfelden) zeigte zwei ordentliche Sprünge auf 121,0 und 122,0 m.

Eisenbichler und Freund müssen zuschauen

Obwohl er am Freitag im Einzelwettkampf im ersten Durchgang ausgeschieden war, hatte Paschke den Vorzug vor Dreifach-Weltmeister Markus Eisenbichler (Siegsdorf) erhalten und kam zu seinem ersten Teamwettkampf im Weltcup. Neben Eisenbichler musste auch Rückkehrer Severin Freund am Samstag zusehen.

Die DSV-Adler hatten zuletzt mit Eisenbichler in Zakopane gewonnen. Bei den ersten beiden Teamwettbewerben den Saison in Wisla und Klingenthal hatten die DSV-Adler das Podest verpasst. Durch den Erfolg in Lahti holten die in der Nationenwertung zweitplatzierten Deutschen Punkte auf die führenden Österreicher auf.