Winterspiele in Peking

Winterspiele in Peking Deutsche Skispringer starten bei Olympia mit Willinger Leyhe

Deutschlands Skispringer starten ohne Pius Paschke ins erste Einzel der Olympischen Winterspiele von Peking.

Für das Einzel von der Normalschanze am Sonntag (12 Uhr/ARD) wurde der 31 Jahre alte Bayer von Bundestrainer Stefan Horngacher nicht für das vierköpfige Aufgebot berücksichtigt. Stattdessen starten der Weltcup-Gesamtführende Karl Geiger, Team-Weltmeister Markus Eisenbichler, Stephan Leyhe aus Willingen und Constantin Schmid. Das Quartett muss am Samstag zunächst die Qualifikation auf der Olympia-Anlage von Zhangjiakou meistern, um am Sonntag beim Finale der besten 50 dabei zu sein.