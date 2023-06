Vor gut 800 lautstarken Fans in Frankfurt hat das deutsche Darts-Duo Gabriel Clemens und Martin Schindler zum Start der Team-WM mit 4:0 gegen Hongkong gewonnen. Das Duo gilt als Geheimfavorit auf den WM-Titel.

WM-Halbfinalist Gabriel Clemens aus Saarlouis und sein Partner Martin Schindler aus Rodgau-Jügesheim sind am späten Donnerstagabend perfekt in die Team-WM in der Frankfurter Eissporthalle gestartet. Das Duo ließ Hongkong keine Chance. Clemens/Schindler setzten gegen den Außenseiter aus Fernost mit einem 4:0 ein Zeichen an die Konkurrenz.

„Es ist ein sehr guter Start in das Turnier. Martin spielt super Darts, die Zuschauer waren echt klasse, ein gelungener Tag. Wir sind ein gutes Team und haben einiges an Selbstvertrauen“, sagte Clemens nach dem Erfolg gegen Hongkong. Das deutsche Duo will den deutschen Erfolg von 2020, als das Halbfinale erreicht wurde, wiederholen oder sogar verbessern.

Schindler richtete derweil schon den Blick nach vorne: " „Wenn wir unser Spiel spielen, dann haben wir eine Chance. Heute war der erste Sieg, morgen gibt es den nächsten". Als nächster Gegner wartet Japan am Freitag (ab 19.00 Uhr)

Über Japan ins WM-Achtelfinale

Um sicher ins WM-Achtelfionale einzuziehen, benötigen Schindler und Clemens auch gegen Japan einen Sieg. Die Runde der letzten 16 beginnt am Samstag. Auch England mit Weltmeister Michael Smith sowie Wales mit Gerwyn Price und Jonny Clayton steigen dann ins Turnier ein.

Die Sieger der Team-WM erhalten je 40.000 britische Pfund, umgerechnet knapp 47.000 Euro. Amtierender Champion ist Australien mit Damon Heta und Simon Whitlock. Die Team-WM im Darts wird seit 2010 ausgetragen. Ein deutsche Duo könnte den Wettbewerb bislang noch nicht gewinnen. Der Wettbewerb fand bereits zwischen 2015 und 2018 in der Frankfurter Eissporthalle statt. Nun erstmal wieder, mit einem deutschen Duo, welches sich Chancen auf den Titel ausrechnet.