Bei ihrem Fed-Cup-Comeback ist Andrea Petkovic böse unter die Räder gekommen. Nun droht dem deutschen Team das schnelle Aus.

Andrea Petkovic ist bei ihrem Fed-Cup-Comeback in nur 68 Minuten von der Weltranglistenneunten Aryna Sabalenka mit 1:6, 2:6 vom Platz gefegt worden. "Ganz ehrlich gesagt lag heute sehr wenig in meiner Hand. Ich wurde einfach überrollt", sagte die 31-Jährige Darmstädterin nach dem Spiel. "Sabalenka ist ganz klar die Zukunft im Tennis. Sie hat den Punch, wenn sie dann auch noch so wenig Fehler macht, ist es schon sehr Serena-Williams-mäßig."

Die ersatzgeschwächte Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB), die ohne Wimbledonsiegerin Angelique Kerber (Kiel) und Julia Görges (Bad Oldesloe) antreten muss, liegt damit in Braunschweig 0:2 in Rückstand und hat ganz schlechte Karten.

"Das ist dann ein ganz schöner Schlag ins Gesicht"

Für Petkovic ging das Fed-Cup-Comeback nach zwei Jahren Pause gründlich nach hinten los. "Ich bin auch so enttäuscht, weil ich mich so auf das Spiel gefreut hatte. Das ist dann ein ganz schöner Schlag ins Gesicht", sagte die Hessin.

Gegen die schlaggewaltigen Weißrussinnen halfen am Samstag auch der Heimvorteil vor 4400 Zuschauern sowie der beschworene deutsche Teamgeist nicht weiter. Weißrussland, Fed-Cup-Finalist von 2017, braucht aus den drei ausstehenden Partien noch einen Sieg, um ins Halbfinale einzuziehen. Deutschland drohen dagegen die Play-offs um den Verbleib in der Weltgruppe.

