Die Kassel Huskies haben die zweite Niederlage in Folge kassiert. Der Tabellenführer der DEL2 unterlag dem Tabellen-Zweiten Heilbronner Falken deutlich. Auch der EC Bad Nauheim hatten in Dresden das Nachsehen.

Die Kassel Huskies haben ihr letztes Heimspiel des Jahres vor 6100 Zuschauern klar mit 2:5 gegen die Heilbronner Falken verloren. Die Nordhessen gerieten gegen das Team aus Heilbronn schon früh in Rückstand. Durch Gegentore in der siebten und neunten Minute stand es nach dem ersten Drittel 0:2. Die Tore für Kassel fielen erst im letzten Drittel. Denis Shevyrin konnte für die Huskies zum zwischenzeitlichen 1:3, Richard Mueller zum Endstand von 2:5 verkürzen.

Dass nicht mehr drin war, lag vor allem an zwei Heilbronner Spielern. Torhüter Matthias Nemec vereitelte gleich eine ganze Reihe von Huskies-Chancen, Topscorer Dylan Wruck brachte es auf beeindruckende vier Tore. Damit kassierte Kassel die zweite Niederlage in Folge, nach dem 1:2 im Derby bei den Roten Teufeln aus Bad Nauheim. Ein Trost bleibt den Huskies aber doch. Sie sind weiterhin Tabellenführer der DEL2. Jetzt aber punktgleich mit den Heilbronner Falken.

Roten Teufel verlieren in Dresden

Nicht besser erging es dem EC Bad Nauheim bei den Dresdner Eislöwen. Die Roten Teufel gingen im ersten Drittel zwar durch Mike Card mit 1:0 in Führung. Danach lief jedoch alles gegen das Team aus Bad Nauheim. Am Ende verlor der Tabellen-Dritte in Dresden klar mit 1:4. Spielentscheidend war der Dresdner Doppelschlag Mitte des 2.Drittels. Bad Nauheim kassierte innerhalb von einer Minute zwei Gegentore und gab so das Spiel aus der Hand.