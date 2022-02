Am Freitag beginnen die Oympischen Winterspiele in Peking offiziell mit der Eröffnungsfeier.

Bei den Olympischen Spielen in Peking beginnt für sechs Hessinnen und Hessen die Medaillenjagd. Der hr-sport stellt sie vor.

Wenn die Olympischen Spiele am Freitag in Peking eröffnet werden, schnellt auch bei einigen Hessinnen und Hessen der Puls in die Höhe. Gleich ein halbes Dutzend von Ihnen kämpt in China um Medaillen. Einer könnte sogar die deutsche Fahne bei der Eröffnungsfeier schwenken. Der hr-sport stellt die Sportlerinnen und Sportler aus Hessen vor.

Moritz Müller

Moritz Müller Bild © picture-alliance/dpa

Der Kapitän der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft kann sich gleich doppelt Hoffnung machen. Müller ist einer von drei Kandidaten, die der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) als potentiellen Fahnenträger auserkoren hat. Die Abstimmung ist bereits gelaufen. Ob der gebürtige Frankfurter auch gewählt wurde? Das wird am Donnerstag bekanntgegeben – einen Tag vor der Eröffnungsfeier.

Sportlich spannend wird es für Müller dann in der kommenden Woche. Am 10. Februar (14.10 Uhr MESZ) steigen die deutschen Kufencracks in den Wettbewerb ein. Mit Weltmeister Kanada wartet im ersten Vorrundenspiel gleich mal ein dicker Brocken auf Müller und sein Team. Die Medaillenchancen für das deutsche Team, das in der Vorrundengruppe auch noch gegen Gastgeber China und die USA ran muss, – da müssen wir uns nichts vormachen – sind allerdings eher gering

Tina Hermann

Bild © picture-alliance/dpa

Ganz anders sieht das bei Skeletoni Tina Hermann aus. Die Sportlerin aus Eschenburg-Hirzenhain (Lahn-Dill) reist als Mitfavoritin nach Peking. Das ausgerufene Ziel der siebenfachen Weltmeisterin: Olympia-Gold.

"Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, dass ich da nicht gewinnen will", sagte die 29-Jährige jüngst bei hr-iNFO Das Interview. Die Bobbahn, den "fliegenden Schneedrachen" kennt sie bereits von früheren Testfahrten. Mit Glücksunterwäsche ausgerüstet will sie dort das erste Olympische Gold ihrer Karriere einfahren. Die ersten beiden Läufe sind für den 11. Februar (2.30 Uhr) angesetzt.

Kim Kalicki und Deborah Levi

Kim Kalicki Bild © Imago Images

Ähnlich ambitioniert gehen die hessischen Bob-Spezialistinnen die Mission Peking 2022 an. Die Wiesbadenerin Kim Kalicki und Deborah Levi aus Dillenburg dürfen sich im Zweierbob ebenfalls berechtigte Hoffnung auf Edelmetall machen – allerdings in getrennten Teams.

Deborah Levi Bild © Imago Images

Zuletzt wussten beide bei der Europameisterschaft in Januar zu überzeugen. Kalicki sicherte sich in St. Moritz mit Anschieberin Lisa Buckwitz den Titel, Levi fuhr gemeinsam mit der Winterbergerin Laura Nolte auf Rang drei. In Peking geht es mit den ersten beiden Vorläufen am 18. Februar (ab 13 Uhr) los.

Stephan Leyhe

Stephan Leyhe Bild © picture-alliance/dpa

Der Skispringer aus Willingen (Upland) hat just beim Heim-Weltcup in Nordhessen überzeugt. Leyhe, der sich über die Jahre zum permanenten Top-Ten-Kandidaten in der Weltspitze gemausert hat, sprang am Samstag auf einen starken sechsten Platz. Seinen ersten Sprung in Peking hat Leyhe am Samstag (ab 7.20 Uhr) auf der Normalschanze.

Im Einzelwettkampf muss schon viel zusammenlaufen, damit es für den 30-Jährigen zu einer Medaille reicht. Im Teamwettbewerb sieht das schon etwas anders aus. Im südkoreanischen Pyeongchang sprangen die DSV-Adler 2018 zu Silber. Wiederholung: erwünscht.

Felix Rijhnen

Felix Rijhnen Bild © picture-alliance/dpa

Die vielleicht verrückteste Geschichte dieser olympischen Spiele liefert Eisschnellläufer Felix Rijhnen. Der Darmstädter ist Weltmeister über 10.000 Meter, hat den prominenten Berlin-Marathon als erster Deutscher gewonnen – im Speedskaten.

Die Schlittschuhe hatte er nach einem Streit mit dem Verband vor sieben Jahren an den Nagel gehängt. Nach einer Aussprache kehrte Rijhnen zurück aufs Eis und qualifizierte sich prompt für die Olympischen Spiele. Was da über 5.000 Meter (Sonntag, 9.30 Uhr) und beim Massenstart am 19. Februar möglich ist? Bei dem Werdegang ist nichts auszuschließen.