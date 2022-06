Doppel in Wimbledon

Doppel in Wimbledon Petkovic weiter, Pütz raus

Nach ihrem Aus im Einzel ist Andrea Petkovic im Doppel in Wimbledon in die zweite Runde eingezogen.

Gemeinsam mit Jule Niemeier gewann die Darmstädterin am Donnerstag gegen Miyu Kato aus Japan und Aldila Sutjiadi aus Indonesien in einem Krimi in 2:37 Stunden mit 7:6 (7:3), 5:7, 7:6 (14:12).

Für Tim Pütz aus Frankfurt war dagegen bereits in der ersten Runde Schluss: Mit seinem Doppel-Partner Michael Venus aus Neuseeland unterlag er gegen Raven Klaasen (Südafrika) und Marcelo Melo (Brasilien) knapp mit 6:4, 6:7 (2:7), 5:7, 6:1, 6:7 (6:10).