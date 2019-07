Die Familie von Dressur-Star Sönke Rothenberger hat Klage gegen eine Tierklinik eingereicht. Olympia-Pferd Cosmo hatte nach einer Fehlbehandlung hohes Fieber bekommen. Die deutschen Meisterschaften musste der Bad Homburger absagen.

Audiobeitrag Audio Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Familie Rothenberger verklagt Tierklinik [Audioseite] Ende des Audiobeitrags

Die Familie Rothenberger klagt wegen der Fehlbehandlung des Olympia-Pferdes Cosmo gegen eine Tierklinik und drei Personen. Das bestätigte das Landgericht Frankfurt am Mittwoch. Das US-Fachportal dressage-news.com berichtete kurz vor der Nominierung des Kaders für die Dressur-EM von einer Forderung über acht Millionen Euro Schadenersatz.

Anzeichen einer Kolik

Cosmo ist in den vergangenen Jahren mit einem Mittel zum Knochenaufbau behandelt worden, das als Nebenwirkungen Nierenprobleme und Koliken haben kann. Das bestätigte Sönke Rothenberger am Mittwoch dem Fachmagazin St. Georg. Im Januar 2018 habe Cosmo nach einer Behandlung hohes Fieber bekommen, sagte der Reiter, der mit dem Pferd Team-Gold bei EM, WM und Olympia gewann.

Kurz vor den deutschen Meisterschaften im Juni in Balve hatte der 24-Jährige aus Bad Homburg seinen Start wegen Anzeichen einer Kolik bei Cosmo abgesagt. Dafür startete das Duo vor zwei Wochen beim Chio in Aachen und überzeugte.

Auflagen für Rothenberger

Die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) hatte Rothenberger aufgefordert, umfangreich über den Gesundheitszustand und die Behandlungen zu informieren. Nach Prüfung von Unterlagen hat der Verband laut Sportchef Dennis Peiler keine Bedenken wegen einer möglichen EM-Nominierung.

Dem Reiter seien Auflagen gemacht worden, die dieser akzeptiert habe, betonte Peiler in einem auf der FN-Webseite veröffentlichten Interview: "Mit diesen Auflagen soll eine bestmögliche Transparenz im Management des Pferdes in Richtung der Olympischen Spiele 2020 in Tokio sichergestellt werden." Rothenberger versicherte: "Es gab nie Anlass, daran zu zweifeln, dass Cosmo fit ist."