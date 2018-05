Timo Glock gewinnt im "besten Rennen" seiner Karriere zum Auftakt der DTM-Saison in Hockenheim. Der BMW-Pilot aus dem Odenwald träumt nun vom Titel.

Ein Sieg, ein dritter Platz und spektakuläre Rad-an-Rad-Duelle mit Routinier Gary Paffett: Timo Glock hat das erste Rennwochenende der DTM geprägt und darf sich zum Auftakt seiner sechsten Saison endlich zu den großen Titelkandidaten zählen. Der langjährige Formel-1-Pilot im BMW gewann am Sonntag in Hockenheim eines der spannendsten DTM-Rennen der vergangenen Jahre und sicherte sich damit die Gesamtführung.

"Das war das beste, verrückteste Rennen meiner Karriere", brüllte der 36-Jährige aus Lindenfels im Odenwald nach der Zieldurchfahrt völlig aufgekratzt in den Boxenfunk und konnte sich einen Seitenhieb auf Aussteiger Mercedes nicht verkneifen: "Verdammt noch mal, ihr seid bescheuert, ihr könnt diese Serie doch nicht verlassen." Die Schwaben bestreiten ihr letztes Jahr in der DTM.

Aggressive Manöver und grenzwertige Berührungen

Über mehrere Runden hatte Glock Mercedes-Pilot Paffett niedergerungen und für Szenen gesorgt, wie sie in der modernen DTM selten geworden sind. Zahlreiche Führungswechsel, aggressive Manöver und teilweise grenzwertige Berührungen - nach dem Rennen stand Glock als strahlender Sieger auf der Motorhaube seines gelben BMW. Paffett musste seine Reifen im Duell derart fordern, dass er den zweiten Platz letztlich noch an Ex-Meister Mike Rockenfeller (Neuwied) im Audi verlor.

In der Fahrerwertung liegt Glock nach Rang drei am Samstag und dem Triumph am Sonntag nun einen Punkt vor Paffett, der den Auftakt gewonnen hatte. Insgesamt war es erst der fünfte DTM-Sieg für Glock, der zur Saison 2013 aus der Formel 1 gekommen war. Allerdings zeigte die Tendenz des heute 36-Jährigen Jahr für Jahr nach oben, das ist auch den Machern bei BMW nicht entgangen.

"Ich bin wie ein guter Rotwein"

"Mein Chef sagt, ich bin wie ein guter Rotwein, ich werde immer besser", sagte Glock, "vielleicht wird 2018 ja meine Saison." Die ersten Eindrücke lassen ihn hoffen. Von der Pole Position war er ins Rennen gegangen, und spätestens nach den Boxenstopps war klar, dass der Sieg an Glock oder Paffett gehen würde. Das Duell erstreckte sich dann über etwa 15 Runden.

Mercedes demonstrierte dabei auch, wie stark das eigene Auto in der Abschiedssaison ist. Am Samstag hatte Lucas Auer (Österreich) hinter Paffett sogar für einen Doppelsieg gesorgt, und die Schwaben zeigten nochmal, was der DTM künftig fehlen wird. Der erfolgreichste Hersteller schließt sich ab dem kommenden Jahr der Elektro-Meisterschaft Formel E an. Weiterhin ist kein Ersatz gefunden, die Zukunft der DTM ist ungewiss.

Audi mit Problemen

Audi hatte am Samstag komplett enttäuscht, Titelverteidiger Rene Rast (Minden) war zum Auftakt als bester Ingolstädter Neunter. Am Sonntag wurde Rast immerhin Siebter, gemeinsam mit Rockenfeller sorgte er damit für einen versöhnlichen Abschluss des Wochenendes und für Hoffnung bei seiner Marke. Trotz allem scheint das neue Aerodynamik-Reglement mit reduziertem Abtrieb aber besonders Audi Probleme zu bereiten.