Der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) hat die Spielzeiten seiner Ligen als Folge der Coronakrise abgebrochen.

Diesen Beschluss fasste der Verband bei einer Telefonkonferenz mit seinen 18 Landesverbänden. Gewertet werden die Tabellen zum Zeitpunkt der jeweiligen Aussetzung, auf DTTB-Ebene war das der 13. März. Damit ist der TTC Berlin Eastside deutscher Meister bei den Frauen. Wie die autonome Männer-Bundesliga (TTBL) verfährt, ist noch offen. Nach der Einstellung des Spielbetriebs und dem vorzeitigen Hauptrunden-Ende am 13. März war der Plan, die Saison mit den Play-offs fortzusetzen.

Hauptrunden-Erster ist der 1. FC Saarbrücken. Das Endspiel der deutschen Mannschafts-Meisterschaft sollte am 6. Juni in Düsseldorf stattfinden. Die in den DTTB-Abschlusstabellen auf den Auf- und Abstiegsplätzen befindlichen Mannschaften steigen auf beziehungsweise ab. Der DTTB und die Landesverbände entscheiden individuell, wie Teams berücksichtigt werden, die sich auf den Relegationsplätzen befinden.