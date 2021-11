Der TTC OE Bad Homburg hat sein Viertelfinale im DTTB--Pokal verloren.

Das Team unterlag Titelverteidiger Borussia Düsseldorf am Dienstag glatt mit 0:3. Düsseldorf ist damit der Halbfinal-Gegner des TTC Fulda-Maberzell beim Final Four in Neu-Ulm am 8. Januar 2022.