Der EC Bad Nauheim könnte am Samstag erstmals ins Playoff-Finale der DEL2 einziehen. Gleichzeitig wäre es für die Kassel Huskies der nächste sportliche Tiefschlag.

Harry Lange schien es selbst gar nicht richtig glauben zu können. Fast schon sprachlos wirkte er am späten Donnerstagabend, als er nach dem Spiel zur obligatorischen Pressekonferenz erschien. "Was soll ich sagen?", fragte er achselzuckend. Und durchaus auch rhetorisch.

Was dem Trainer des EC Bad Nauheim so die Sprache verschlagen haben könnte? Mutmaßlich war es die Leistung seiner Mannschaft, allerdings in einer sehr positiven Art und Weise. Mit 1:0 gewannen die Roten Teufel auch das vierte Halbfinal-Spiel gegen die Kassel Huskies, in der Best-of-seven-Serie führen sie nach ihrem dritten Sieg in Folge nun mit 3:1.

EC Bad Nauheim: Noch ein Sieg fürs Finale

Nur noch ein Sieg und der Club aus der Kurstadt steht erstmals in seiner Geschichte im Playoff-Finale der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL2). Lange und sein Team basteln fleißig an einem großen Kapitel Wetterauer Sportgeschichte. Bereits am Samstagabend, wenn Bad Nauheim ab 19.30 Uhr zu Spiel fünf in Kassel antritt, könnte dieses kleine Eishockey-Märchen wahr werden.

Der Einzug in die Endspiel-Serie wäre in der Tat nicht weniger als historisch. 2013 stiegen die Roten Teufel als Meister der Oberliga West in die zweite Liga auf - ein Erfolg, den sie nach fünf engen Finalspielen gegen die Huskies am 21. April ebenfalls in der Kasseler Eissporthalle feierten.

In der vereinseigenen Chronik wurde jener Sonntag als "ein Tag für die Ewigkeit" festgehalten. Nicht ausgeschlossen, dass diese Formulierung demnächst noch einmal zur Anwendung kommt. Harry Lange, der heutige Trainer, war damals übrigens Angreifer in Diensten des ECN.

Bemerkenswert wäre ein Bad Nauheimer Finaleinzug auch deshalb, weil der Club in den vergangenen Jahren nicht unbedingt zum Kreis der Anwärter auf eine Endspiel-Teilnahme gehörte. Seit dem Aufstieg 2013 fuhren die Wetterauer viele Jahre Zweitliga-Achterbahn, Playoffs und Abstiegskampf in den Playdowns wechselten sich phasenweise jährlich ab.

ECN spielt beste Saison seiner DEL2-Geschichte

Erst in den vergangenen Jahren entwickelten sich die Roten Teufel zu einer festen Größe im Unterhaus, bereits in der abgelaufenen Saison schafften sie es bis in Halbfinale. Selbst wenn die Entscheidung noch nicht am Samstag fallen oder die Huskies noch das scheinbar Unmögliche möglich machen und die laufende Serie drehen sollten: Bad Nauheim blickt schon jetzt auf die beste Saison seiner Zweitliga-Historie zurück.

"Die Jungs geben alles", sagte der sprachlos wirkende Lange am Donnerstagabend, als er für eine erste Analyse der Leistung seiner Mannschaft ein paar Worte gefunden hatte. Der 39-Jährige weiß auch: Kegelt sein Team die Huskies tatsächlich raus, erlebt das Kasseler Eishockey den nächsten (sportlichen) Tiefschlag.

DEL-Plan der Kassel Huskies in Gefahr

Nach der Finalniederlage gegen Bietigheim 2021 und der kurz darauf verkorksten Bewerbung auf eine Erstliga-Lizenz für 2022 ist der lang ersehnte DEL-Aufstieg im dritten Anlauf eigentlich fest eingeplant. Ein Ziel, das die Roten Teufel nicht verfolgen. Dass sie ernsthaft ins Rennen um den Meistertitel der zweiten Liga eingreifen, ist allerdings nicht mehr auszuschließen. Und genau das könnte Harry Lange noch ein bisschen sprachloser machen.