Brett Cameron hat seinen Vertrag bei den Kassel Huskies um ein Jahr verlängert. Damit besetzt das Team die dritte von vier Importstellen.

Der 31 Jahre alte Kanadier sagte am Mittwoch in einer Mittteilung des Klubs: "Meine Familie und ich freuen uns sehr, in Kassel zu bleiben. Im letzten Jahr haben wir uns in die tolle Stadt mit den netten Menschen und dem exzellenten Club verliebt."