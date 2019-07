Ein Hessenderby zum Auftakt: Die neue Saison der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL2) startet mit einem Duell der ewigen Rivalen Kassel Huskies und Löwen Frankfurt.

Das teilte die Liga am Donnerstag mit. Der erste Spieltag wird am 13. September ausgetragen, das Derby in Kassel beginnt um 20 Uhr.

Bereits eine halbe Stunde früher startet der EC Bad Nauheim mit einem Heimspiel gegen die Bietigheim Steelers in die neue Runde. Am zweiten Spieltag (15. September) empfangen die Steelers dann die Huskies, die Löwen empfangen Heilbronn und Bad Nauheim tritt in Kaufbeuren an.