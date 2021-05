Das Aufstiegsrennen in der DEL2 geht in die heiße Phase. Fans der Kassel Huskies und der Löwen Frankfurt haben nun die Möglichkeit, einen eigens angefertigten Helm zu ersteigern - für einen guten Zweck.

In einer Sache sind sich die Fans der Löwen Frankfurt und Kassel Huskies einig: "Es kann nur einen geben!". Deshalb heißt so auch die neue hr-Dokuserie. Zu sehen in der ARD-Mediathek. Sie zeigt den Kampf beider Eishockey-Teams um den Aufstieg in die DEL.

Versteigerung des Helms

Hier können Sie den Goalie-Helm ersteigern, der extra im Rahmen der Doku angefertigt wurde. Das Design zeigt: Halb Löwen Frankfurt, halb Kassel Huskies. Es stammt vom Duisburger Künstler Jens Pfeifer. Er hat auch schon die Helme vom Frankfurter Torwart Patrick Klein und dem Kassel Goalie Jerry Kuhn entworfen.

Die Versteigerung läuft bis zum 25.05.2021 um 22:00 Uhr. Der bzw. die Höchstbietende erhält den Helm.

Startgebot: 150 Euro

Die Einnahmen der Versteigerung gehen an gemeinnützige Zwecke in Frankfurt und Kassel.

Mit Abgabe Ihres Gebots stimmen Sie gleichzeitig den AGBs der Aktion zu.

Weitere Informationen Diese gemeinnützigen Zwecke werdend durch die Versteigerung unterstützt: Der Erlös wird in zwei gleich große Teile gesplittet: Die Hälfte geht an den Nachwuchsbereich der Frankfurter Löwen e.V. und die andere Hälfte geht an #MEINKASSEL (für die Tafel Kassel e.V., die Eishockeyjugend Kassel e.V. und Kleine Riesen Nordhessen e.V.). Ende der weiteren Informationen