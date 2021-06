Große Irritationen bei vielen hessischen Eishockey-Fans: Die Kassel Huskies haben in der kommenden Saison offenbar nicht die Möglichkeit, in die DEL aufzusteigen. Neben den Bietigheim Steelers haben nur die Löwen Frankfurt fristgerecht eine vollständige Bewerbung eingereicht.

Die Löwen Frankfurt und Zweitliga-Meister Bietigheim Steelers sind die beiden einzigen Teams, die in der kommenden Saison in die Deutsche Eishockey Liga (DEL) aufsteigen könnten. Insgesamt vier Teams aus der DEL2 reichten ihre Antragsunterlagen auf einen sportlichen Aufstieg zur Saison 2022/2023 bei der DEL ein, teilte die Leitung des Oberhauses am Mittwoch mit.

Zwei Clubs machen offenbar Fehler bei der DEL-Bewebung

Zwei namentlich nicht genannte Clubs hätten aber nicht die vorgegebene Frist gewahrt bzw. ihre Anträge nicht vollständig eingereicht. Um welche Clubs es sich dabei handelt, wollte die Ligaleitung auf Nachfrage nicht sagen. Dass es die Dresdner Eislöwen und auch die Kassel Huskies sind, ist allerdings sehr wahrscheinlich.

Dresden hatte erst vor rund zwei Wochen die DEL-Bürgschaft – eine Sicherheitsleistung für das Lizenzierungsverfahren in Höhe von 816.000 Euro – hinterlegt. Kassel hatte dies bereits vor der abgelaufenen Saison getan, nach dem verlorenen Zweitliga-Finale gegen Bietigheim sagte ECK-Geschäftsführer Joe Gibbs kürzlich der HNA : "Bei der Bürgschaft für einen möglichen DEL-Aufstieg gibt es die Möglichkeit auf eine Verlängerung. Die werden wir ergreifen."

Huskies wollen mit Kehler in die DEL – eigentlich

Zudem hatten die Huskies erst am Mittwochmittag die Vertragsverlängerung mit Trainer Tim Kehler bekanntgegeben. "Wir sind davon überzeugt, zusammen mit ihm den Aufstieg in die DEL zu erreichen", wurde Gibbs in der Mitteilung des Vereins zitiert. Wohlgemerkt: Kehlers neuer Vertrag gilt, so ist es in der Branche oft üblich, für ein weiteres Jahr.

Ob die Huskies bei ihrer Bewerbung einen Fehler gemacht haben oder ihren Aufstiegstraum nur vorübergehend auf Eis legen – zum Beispiel aus finanziellen oder anderen strukturellen Gründen – ist aktuell unklar. Der Club war am Mittwochnachmittag nicht zu erreichen.

Nur die Löwen Frankfurt könnten aufsteigen

So oder so haben aus hessischer Sicht einzig die Löwen Frankfurt die Chance, in der kommenden Saison um den Aufstieg in die erste Liga mitzuspielen. Zu den Voraussetzungen gehören der Gewinn der Zweitliga-Meisterschaft sowie das Erfüllen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Bei den Bietigheim Steelers handelt es sich, das bestätige die DEL dem hr-sport, um eine Proforma-Bewerbung: Die Steelers gewannen kürzlich den DEL2-Titel, qualifizierten sich damit sportlich für den Aufstieg und könnten bereits in der kommenden Saison im Oberhaus spielen. Derzeit werden die Lizenzunterlagen der Süddeutschen geprüft.

DEL rückt für Huskies in weite Ferne

Sollte es keine Einwände geben, geht die DEL in der kommenden Saison mit Aufsteiger Bietigheim und insgesamt 15 Teams an den Start. Frankfurt wäre dann der einzige Club, der zur Saison 2022/23 nachziehen könnte. Für die Huskies ist die erste Liga noch ein Stück weiter weg gerückt.