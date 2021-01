Die Kassel Huskies sind in der DEL2 zurück in der Erfolgsspur.

Nachdem am Freitagabend die Siegesserie des Tabellenführers ausgerechnet in Bietigheim gerissen war, fuhren die Nordhessen am Sonntagabend einen 5:3- Sieg gegen Bad Tölz ein. Zwar wurde es kurz vor Schluss noch einmal spannend, die Huskies aber zeigten keine Nerven.