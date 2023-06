Die Kassel Huskies holen Verteidiger Markus Freis, der zuletzt bei den Löwen Frankfurt spielte.

Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs sagte: "Er passt sehr gut in unser Konzept, effizientes und schnelles Eishockey zu spielen." Freis selbst wurde in einer Stellungnahme des Klubs am Donnerstag mit den Worten zitiert: "Ich freue mich, dass ich kommende Saison Teil des Rudels sein darf."