Neuzugang bei den Kassel Huskies: Die Nordhessen haben am Sonntag die Verpflichtung von Verteidiger Rayan Bettahar bekanntgegeben.

Der U20-Nationalspieler kommt von den Eisbären Berlin. Sein Bruder Noureddine war in der Saison 2019/2020 für die Huskies aufgelaufen.

"Trotz seines jungen Alters bringt er bereits jede Menge Erfahrung mit nach Kassel, die er in den deutschen Profiligen, aber auch in seiner Zeit in Übersee und als Teil der deutschen Juniorennationalmannschaften sammeln konnte", sagte Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs.