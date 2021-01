DEL2-Spitzenreiter Kassel Huskies macht es gegen Schlusslicht Heilbronn ungewohnt spannend. Bad Nauheim erleidet einen Rückschlag, die Frankfurter Löwen zeigen sich torhungrig.

Ryon Moser hat die Kassel Huskies am Sonntag 37 Sekunden vor der Schlusssirene zum Sieg gegen die Heilbronner Falken geschossen. Sein Last-Minute-Tor besiegelte den 4:3-Erfolg des DEL2-Tabellenführers gegen den Tabellenletzten.

Deutlich weniger Freude hatten zeitgleich die Roten Teufel aus Bad Nauheim. Der ECN verlor in eigener Halle klar mit 3:7 gegen Crimmitschau. Einen Kantersieg gab es derweil am Abend in der Bornheimer Eissporthalle. Die Löwen Frankfurt erwischten einen Sahnetag und fegten die Lausitzer Füchse mit 6:1 vom Eis.

