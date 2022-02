In der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL2) wird mit sofortiger Wirkung die Quotienten-Regelung angewendet.

Die in der Spielordnung bereits vereinbarte Regelung tritt in Kraft, weil im Rahmenterminplan für das coronabedingt ausgefallene Spiel der Tölzer Löwen gegen den EC Kassel Huskies (Mittwoch, 19.30 Uhr) kein Ersatztermin gefunden werden konnte. Dadurch erfolgen die Platzierungen in der Tabelle ab sofort nach der Quotientenregel (Punkte durch Spiele) mit zwei Nachkommastellen. Sind die Quotienten der Punkte und der Tordifferenz bei zwei Mannschaften identisch, so ist die Mannschaft besser platziert, die im Verhältnis pro absolviertem Spiel mehr Tore erzielt hat. Danach zählt der direkte Vergleich.