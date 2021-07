Die Kassel Huskies haben einen DEL-Routinier für die anstehende Saison verpflichtet. Hans Detsch kommt aus Ingolstadt.

Der 27 Jahre alte Stürmer hat fast 200 Spiele in der höchsten deutschen Eishockey-Liga absolviert. "Für mich war auch entscheidend, dass wenn ich in die zweite Liga zurück gehe, dann möchte ich bei einem absoluten Top Verein spielen und das sind die Huskies", so Detsch in einer Mitteilung am Sonntag.