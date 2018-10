Die Löwen Frankfurt haben sich am Mittwoch in der Deutschen Eishockey Liga 2 extrem torhungrig gezeigt. Gleich neun Tore schenkten die Hessen den Gästen aus Bad Tölz ein. Bei den Kassel Huskies lief es weniger gut.

Die Löwen Frankfurt haben in der DEL 2 am Mittwoch einen Kantersieg gefeiert. Vor 3.657 Zuschauern in der Eissporthalle ließen die Hausherren Bad Tölz keine Chance und schossen die Gäste mit 9:2 ab. Herausragender Akteur bei den Hessen war Tim Schüle, der gleich drei Tore erzielte. Mike Fischer traf immerhin doppelt.

Weniger erfreulich verlief der Feiertag für die Kassel Huskies. Die Nordhessen mussten sich den Ravensburg Towerstars 2:6 geschlagen geben. Toni Ritter netzte zum zwischenzeitlichen 1:3 für die Schlittenhunde. Andre Reiß erzielte das 2:6 im dritten Drittel.

