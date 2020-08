Die Kassel Huskies haben den Vertrag von Michael Christ um ein weiteres Jahr verlängert.

Das gab der Zweitligist am Montag bekannt. Christ geht damit bereits in seine zehnte Huskies-Spielzeit in Folge. Die neue Saison wird insgesamt sogar schon die zwölfte Saison für den 31-Jährigen im Trikot der Schlittenhunde.