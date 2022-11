Die Löwen Frankfurt konnten ihr Heimspiel gegen den Tabellenvierten der DEL gewinnen. David Elsner sorgte für die Entscheidung.

Die Löwen Frankfurt haben sich am Sonntag in einem intensiven Duell gegen den starken Konkurrenten Fischtown Pinguins Bremerhaven durchgesetzt. Am Ende stand ein 2:1.

Mit 33 Punkten befinden sich die Löwen vorerst in den Top sechs der DEL. Den Führungstreffer durch Dominik Bokk glich Dominik Uher noch aus. Doch David Elsner sorgte im letzten Drittel für die vielumjubelte Entscheidung.