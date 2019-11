Matti Tiilikainen, Head Coach der Löwen Frankfurt, wurde von Bundestrainer Toni Söderholm eingeladen, ihm beim Deutschland Cup zu assistieren.

Nationalelf statt DEL2: Beim Deutschland-Cup, der vom 7.-10. November 2019 in Krefeld stattfindet, wird Löwen-Head-Coach Matti Tiilikainen an der Seite von Bundestrainer Toni Söderholm die DEB-Auswahl betreuen. "Ich bin sehr dankbar für diese Einladung und freue mich, die Löwen Frankfurt auf dieser großen Bühne repräsentieren zu dürfen", so der 32-Jährige, der zur Saison 2018/19 nach Frankfurt kam. "Es ist eine großartige Möglichkeit, hochklassiges deutsches und internationales Eishockey zu erleben. Ich bin mir sicher, ich kann dort viel mitnehmen für unsere Arbeit in Frankfurt."