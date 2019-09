Kurz vor dem Start der neuen DEL2-Saison haben die Löwen Frankfurt mit Alex Roach einen neuen Abwehrspieler verpflichtet.

Der Vertrag ist zunächst bis zur Deutschland-Cup-Pause befristet. Das teilte der Verein am Donnerstag mit. Die Verpflichtung war unter anderem nötig geworden, weil Löwen-Verteidiger Thomas Gauch mit einer Schulterverletzung für mindestens drei Monate ausfallen wird. Die Löwen Frankfurt starten am Freitag (20 Uhr) bei den Kassel Huskies in die neue DEL2-Saison.