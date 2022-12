Die Löwen Frankfurt schlagen in der Overtime Bremerhaven. Für die Kassel Huskies gibt es auch Grund zum Jubeln, Bad Nauheim hadert mit dem Schlussdrittel.

Die Löwen Frankfurt haben am Sonntagabend in der DEL bei den Fishtown Pinguins Bremerhaven 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) in der Overtime gewonnen. Den Rückstand in der 14. Minute glich Dylan Wruck postwendend für die Hessen aus. Rylan Schwartz brachte die Löwen dann im zweiten Drittel in Führung. "Es macht Spaß, gegen alte Kollegen zu spielen, die Fans haben mich warm aufgenommen", sagte Schwartz bei Magenta in der Drittelpause zum Spiel gegen seinen ehemaligen Klub.

Nach einem Foul an wiederum Schwartz vergaben die Gäste einen Penalty und kassierten kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit den Ausgleich. Carter Rowney besorgte dann in der Overtime den Siegtreffer. Frankfurt ist nun Sechster und empfängt am Donnerstag Wolfsburg.

Kassel Huskies weiter auf Platz eins

Bereits am Nachmittag hatten die hessischen Vertreter in der DEL2 auf dem Eis gestanden. Die Kassel Huskies siegten vor 1.426 Zuschauern mit 4:2 (3:1, 1:1, 0:0) bei den Selber Wölfen. Tristan Keck und Fabian Ribnitzky brachten die Huskies früh in Führung, bevor die Gastgeber noch im ersten Drittel verkürzen konnten. Joel Lowry traf zum 3:1, Lois Spitzner baute im zweiten Drittel die Führung aus. Kassel bleibt damit auf dem ersten Platz. Am Freitag geht es daheim gegen die Selber Wölfe weiter.

Bad Nauheim im letzten Drittel konfus

Der EC Bad Nauheim empfing vor 2.223 Zuschauern daheim die Eispiraten Crimmitschau und verlor mit 2:5 (0:0, 1:1, 1:4). Tim Coffman brachte die "Roten Teufel" zunächst in Führung, die aber allein vier Gegentore im letzten Drittel fingen. Nur Taylor Vause konnte zum zwischenzeitlichen 2:3 verkürzen. Bad Nauheim bleibt weiter auf Rang fünf. Am Freitag steht das Duell auswärts bei den Eispiraten an.