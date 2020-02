Mike Card will mit dem EC Bad Nauheim den direkten Sprung in die Playoffs schaffen.

Wechselhafter Spieltag für die hessischen Clubs in der DEL2: Während den Löwen Frankfurt die Hauptrunden-Meisterschaft fast nicht mehr zu nehmen ist, muss der EC Bad Nauheim im Rennen ums Playoff-Viertelfinale auf einen Ausrutscher der Konkurrenz hoffen.

Die Löwen Frankfurt gehen als Tabellenführer in das letzte Spiel der Hauptrunde der DEL2. Die Frankfurter setzten sich am Freitag mit 6:5 nach Penaltyschießen gegen die Dresdner Eislöwen durch und feierten damit den elften Sieg in Folge. Der Titel des Hauptrundenmeisters dürfte den Löwen kaum noch zu nehmen sein - schließlich haben die Frankfurter drei Punkte Vorsprung auf Verfolger Freiburg und das deutlich bessere Torverhältnis.

Bei eben jenen Freiburgern kassierten die Kassel Huskies zeitgleich eine Niederlage. Mit 2:4 mussten sich die Nordhessen geschlagen geben. Das Heimreicht für das Playoff-Viertelfinale hatten die Schlittenhunde aber bereits zuvor sicher.

Rote Teufel müssen zittern

Anders ist das beim EC Bad Nauheim - die Roten Teufel unterlagen den Tölzer Löwen mit 1:3 und sind akuell Tabellen-Siebter. Um den direkten Einzug in das Viertelfinale noch zu schaffen, muss der ECN am Sonntag (18.30 Uhr) gegen Kaufbeuren gewinnen und auf einen Ausrutscher von Konkurrent Ravensburg hoffen.

