Die Löwen Frankfurt müssen sich am 25. Spieltag der Deutschen Eishockey Liga denkbar knapp geschlagen geben. Nach einer furiosen Aufholjagd verlieren sie im Penaltyschießen gegen die Adler Mannheim.

Volles Haus am Dienstagabend in der Frankfurter Eissporthalle: Die 6.990 Fans sahen ein sehr enges Derby, bei dem die Mannheimer das bessere Ende für sich hatten und das Spiel mit 4:3 im Penaltyschießen gewannen. Während die Frankfurter im ersten Drittel durch Stürmer David Elsner früh auf 1:0 stellten, drehten die Mannheimer in der Folge auf und gingen durch die zwei Treffer von Matthias Plachta und einem Treffer von Nigel Dawis zwischenzeitlich mit 3:1 in Führung.

Frankfurt kämpft sich in letzter Minute in die Overtime

Im letzten Drittel hatten vor allem die Schiedsrichter viel zu tun und mussten insgesamt sechs Strafzeiten verteilen. Das Derby ging in seine Schlussphase: Als noch zwei Minuten zu spielen waren zog Löwen-Coach Gerry Fleming eine Auszeit für sein Team und die fruchtete sofort: Chad Nerring und Jerry D'Amigo trafen für die Löwen in buchstäblich letzter Sekunde und brachten damit ihr Team in die Overtime. Dort fiel kein weiterer Treffer.

Das Penaltyschießen musste also das Derby entscheiden. Doch auf Seiten der Frankfurter konnte kein einziger Spieler treffen. Den letzten Penalty verwandelte Nigel Dawis auf Seiten der Mannheimer und sicherte damit seinem Team den 4:3-Derbyieg. Durch diese Niederlage setzt sich der Frankfurter Negativtrend weiter fort. In der Tabelle stehen sie aktuell auf dem 9.Platz. Mannheim dagegen bleibt durch den Sieg auf den Fersen von Spitzenreiter Berlin.