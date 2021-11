Erfolgreicher Sonntag für Hessens Eishockey-Clubs: Die Löwen Frankfurt sind wieder Tabellenführer der DEL2 und auch Kassel und Bad Nauheim durften jubeln.

Frankfurt hat in der DEL2 die Tabellenführung zurück erobert. Die Löwen gewannen am Sonntag bei Heilbronn mit 5:3. Da der direkte Konkurrent aus Ravensburg parallel verlor, sind die Frankfurter nun wieder Spitzenreiter in der zweiten Liga.

Ebenfalls erfolgreich waren die Roten Teufel Bad Nauheim. Die Mittelhessen gewannen in Freiburg mit 4:3. Spannend machten es die Kassel Huskies, die gegen Dresden eine 5:2-Führung herschenkten, am Ende aber mit 7:6 triumphierten.