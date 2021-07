Die Löwen haben sich mit dem erfahrenen DEL-Spieler Patrick Buzas verstärkt. Der 34-Jährige war in 685 Spielen in der höchsten deutschen Klasse auf dem Eis.

Der Angreifer sagte am Sonntag: "Die Löwen Frankfurt und ihre Fans sind mir noch aus der DEL in guter Erinnerung. Für mich kamen nicht viele Vereine in der zweiten Liga in Frage, da der Schritt für mich völliges Neuland ist."