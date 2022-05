Nach vier DEL2-Saisons für die Löwen Frankfurt beginnt für den Deutsch-Kanadier Adam Mitchell ein neuer Lebensabschnitt.

Der 39-Jährige sammelte in dieser Zeit 209 Punkte (80 Tore / 129 Assists) in 173 Spielen – und führte drei Spielzeiten das Löwen-Team als Kapitän aufs Eis. „Ich bin vor 17 Jahren mit dem Plan nach Deutschland gekommen, einfach ein paar Jahre Eishockey zu spielen und ein bisschen durch Europa zu reisen, um dann anschließend in Kanada einen anderen Job zu finden. Zum Glück ist es nicht so gelaufen! Vor vier Jahren kamen meine Familie und ich nach Frankfurt, wegen dem einzigen und großen Ziel, dem Aufstieg in die DEL. Jetzt kann ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge die Schlittschuhe an den Nagel hängen, weil wir das endlich geschafft haben!“