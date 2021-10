Die Löwen Frankfurt melden sich nach kurzer Schwächephase eindrucksvoll zurück und fegen Verfolger Crimmitschau vom Eis. Auch Kassel und Bad Nauheim sind am Abend noch im Einsatz.

Die Löwen Frankfurt sind nach zwei Niederlagen in Folge zurück in der Erfolgsspur. Die Bornheimer gewannen das DEL2-Spitzenspiel in Crimmitschau am Sonntag deutlich mit 5:2 und festigten damit die Tabellenführung. Die Treffer für die Löwen erzielten Maginot, Carey, Preto, Wruck und Faber.

Aus hessischer Sicht sind am Abend noch zwei weitere Mannschaften im Einsatz: Die Kassel Huskies spielen zur Stunde in Heilbronn und hoffen auf Punkte im Tabellenkeller. Die Roten Teufel aus Bad Nauheim, die am Freitag das Derby in Frankfurt gewannen, haben die Dresdner Eislöwen zu Gast.