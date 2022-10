Overtime-Niederlage in Iserlohn

Rückschlag für die Löwen Frankfurt: Der Aufsteiger verlor am Sonntag in der DEL nach Verlängerung bei Schlusslicht Iserlohn. Mit dem Overtime-Punkt können die Hessen wegen des Spielverlaufs trotzdem leben. Die Kassel Huskies gewannen in der DEL 2 ein wildes Derby.

2:3 nach Verlängerung hieß es am Sonntagnachmittag am Ende des Gastspiels der Löwen bei den Iserlohn Roosters. Gegen das Tabellenschlusslicht taten sich die Frankfurter von Beginn an schwer und lagen nach zwei Toren im Mitteldrittel mit 0:2 zurück.

Dann bewiesen die Hessen zwar Moral und kamen durch Tore von Rylan Schwartz und Carter Rowney kurz vor Spielende noch zurück. Doch in der Verlängerung hatten dann die Hausherren das bessere Ende für sich. Kaspars Daugavins, der schon das erste Roosters-Tor erzielt hatte, traf zum Endstand. Immerhin steht am Ende ein Punkt für die Overtime-Niederlage, angesichts der späten Treffer, die das Spiel überhaupt erst in die Verlängerung brachte, können die Hessen damit wohl leben.

In der Tabelle liegt der Aufsteiger nun auf Rang vier. Iserlohn gibt die rote Laterne trotz des Erfolgs nicht ab.

Kassel gewinnt wildes Derby

In der DEL 2 gewannen die Kassel ein wildes Derby beim EC Bad Nauheim mit 5:3. Nachdem die Nordhessen zu Beginn des zweiten Drittels mit 3:1 führten, schlugen die Hausherren zurück und stellten am Anfang des Schlussabschnitts auf 3:3. Doch die Huskies, die über das gesamte Spiel deutlich mehr Chancen hatten, hatten mit zwei weiteren Toren das letzte Wort.