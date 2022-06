Die Löwen Frankfurt haben den nächsten Neuzugang vermeldet.

Wie der DEL-Club am Mittwoch bekanntgab, wechselt der Kanadier Reece Scarlett an den Main. Der Verteidiger hat bereits in der AHL und KHL Erfahrung gesammelt. Mit Scarlett stehen nun schon sieben Abwehrspieler im Kader der Löwen. "Er ist ein bereits sehr erfahrener Spieler im besten Eishockeyalter", erklärte Löwen-Sportdirektor Fritzmeier.