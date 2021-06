Stürmer Ryon Moser verlässt die Kassel Huskies und wechselt innerhalb der DEL2 zu den Löwen Frankfurt.

"Ich bin glücklich, dass ich in der nächsten Saison für Frankfurt spielen werde", so Moser. "Hoffentlich werden wir vor den Löwen-Fans spielen können, denn ich weiß, wie viel Energie und Begeisterung sie in die Halle bringen."