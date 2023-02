Die deutsche Nationalmannschaft startet am 10. April in ihre WM-Vorbereitung.

In den rund vier Wochen bis zum Turnierstart stehen sieben Testspiele, davonfünf in Deutschland, auf dem Plan. Das teilte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Mittwoch mit. Zum Auftakt trifft das Team von Bundestrainer Harold Kreis am 13. April in Kassel auf Tschechien. Zwei Tage später findet ein weiteres Duell gegen den WM-Dritten in Frankfurt statt. Danach folgen zwei Tests in Deggendorf und Landshut gegen Österreich sowie zwei weitere in der Slowakei. Zum Abschluss geht es in München gegen die USA.