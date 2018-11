0:3-Rückstand gedreht: Die Löwen Frankfurt haben nach einem harten Stück Arbeit auch das zweite Spiel an diesem Wochenende in der Overtime gewonnen. Niederlagen gab es dagegen für Kassel und Bad Nauheim.

Mit deutlich mehr Mühe als erwartet haben die Löwen Frankfurt am Sonntag ihr Heimspiel in der DEL2 gegen die Lausitzer Füchse gewonnen. Nach einem zwischenzeitlichen 0:3-Rückstand setzten sich die Hessen mit 5:4 (0:1, 0:2, 4:1, 1:0) nach Verlängerung durch.

Adam Mitchell (2) und Kevin Maginot egalisierten vor 5.048 Zuschauern erst im Schlussdrittel die Gästeführung. Nach einem neuerlichen 3:4-Rückstand konterte Maximilian Faber postwendend zum 4:4 für die Frankfurter. In der Verlängerung machte der Favorit dann kurzen Prozess und traf nach nur neun Sekunden durch Mathieu Tousignant zum 5:4-Endstand. Für den Tabellenzweiten war es nach dem 4:3 vom Freitag in Bad Nauheim bereits der zweite Overtime-Sieg an diesem Wochenende.

Bad Nauheim und Kassel verlieren

Die Bad Nauheimer lieferten auch am Sonntag wieder einen großen Kampf, mussten sich aber letztlich bei Spitzenreiter Ravensburg mit 2:4 geschlagen geben. Alle Tore fielen dabei im Schlussdrittel: Cody Sylvester und Radek Krestan glichen für Bad Nauheim zum zwischenzeitlichen 2:2 aus, am Ende jubelten aber die Hausherren.

Ebenfalls ohne Punkte blieben die Kassel Huskies, die nach 1:0-Führung noch mit 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) gegen Crimmitschau unterlagen. Corey Trivino traf vor 2.693 Zuschauern in der Kasseler Eissporthalle für die Nordhessen.